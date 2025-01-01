Стало известно о работе больниц Прикамья в новогодние праздники В региональном Минздраве рассказали, в какие дни жители смогут обратиться за медпомощью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о режиме работы больниц в праздничные дни. Стационары продолжат свою деятельность в обычном режиме, обеспечивая непрерывный прием пациентов, проведение операций и лечение больных.

Травмпункты, службы скорой медицинской помощи, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь будут доступны населению на протяжении всех праздничных дней.

Отделения неотложной помощи при поликлиниках будут функционировать ежедневно с 8:00 до 00:00. Вызов врача на дом — с 8:00 до 23:00.

В начале января — 3, 6, 8 и 10 числа — будет организован прием дежурных врачей — терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов и других специалистов.

Единая региональная справочная служба «122» будет работать в ежедневном режиме. По телефону можно будет вызвать врача на дом, скорую помощь или записаться на прием к специалисту.

С 31 декабря по 11 января в поликлиниках будут дежурить врачи-стоматологи, расписание их работы следует уточнять непосредственно в интересующей вас стоматологической клинике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.