Два кассира сетевого ресторана в Перми похитили 800 тысяч рублей Суд вынес приговор по уголовному делу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В одном из сетевых ресторанов быстрого питания в Перми две девушки, работающие старшими продавцами-кассирами, похищали из кассы деньги. Общая сумма ущерба за четыре месяца превысила 800 тыс. руб.

«Занимая должности старших продавцов-кассиров в одном из сетевых ресторанов быстрого питания, с декабря 2024-го по март 2025 года подсудимые похищали денежные средства из кассы ресторана, расходуя их в дальнейшем по своему усмотрению. Ущерб от незаконных действий составил более 800 тыс. руб.», — сообщается на едином портале прокуратуры РФ.

Индустриальный районный суд Перми признал пермячек виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Девушкам назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Пострадавшему юрлицу виновные должны выплатить причинённый ущерб солидарно. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.