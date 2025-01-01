В одном из городов Пермского края 17-летний юноша готовил террористический акт Его задержали и завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Чернушке Пермского края 17-летний юноша планировал совершить террористический акт. Его задержали и завели уголовное дело. В данный момент следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали материалы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ, молодого человека обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), двух преступлений по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к совершению незаконного изготовления взрывчатых веществ) и ещё одного по ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Следствие установило, что в феврале 2024 года обвиняемый целенаправленно изучал в интернете материалы, пропагандирующие неонацистскую идеологию, насилие и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«В сентябре 2024 года в интернет-магазине фигурант приобрёл компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Его целью было совершение террористического акта в одном из муниципальных учреждений Чернушки, однако довести свой преступный умысел до конца фигурант не сумел по независящим от него обстоятельствам», — рассказали в ведомстве.

После этого в январе 2025 года он вступил в запрещённое сетевое сообщество праворадикальной направленности, где изучал экстремистские материалы и получал указания, направленные на приобретение навыков террористической деятельности. В мае по указаниям кураторов он приступил к подготовке поджога ещё одного учреждения города. В июне его деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ. Молодого человека задержали, и на время следствия он находился под стражей.

