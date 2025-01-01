PAN City Group: год, объединяющий две миссии — создание среды для жизни и инфраструктуры для цифровой экономики Поделиться Твитнуть

Среди приоритетов девелопера PAN City Group1 — не только создание комфортной жилой среды, но и развитие специализированной инфраструктуры для цифровой отрасли. Мы видим высокий спрос как на современное умное жильё, так и на площадки для высокотехнологичного бизнеса. Это единая экосистема, где технологии улучшают жизнь, а запросы современного жителя формируют спрос на инновации.

В уходящем году девелопер PAN City Group продолжает активное строительство жилого дома «Притяжение»2 в Кондратово — сдача комплекса запланирована уже на первый квартал следующего года. ЖК «Притяжение» сочетает в себе не только комфортные эргономичные квартиры с полной качественной отделкой, но и уникальные общие зоны — мультисценарный зелёный двор-парк, коворкинг и детские игровые пространства. Это живая многофункциональная среда, где каждый найдёт место для себя, а общее пространство становится тем самым магнитом, который превращает соседей в друзей.

На текущий момент ведётся активная отделка в квартирах и местах общего пользования, работы по благоустройству, завершается монтаж инженерных систем лифтового оборудования.

Развитие инновационной недвижимости — важная сфера интересов девелопера. PAN City Group в партнёрстве с "ЭР-Телеком Холдинг" и технопарком Morion Digital продолжает формирование сети технопарков в Перми, Саратове, Нижнем Новгороде, Омске. Технопарки предлагают своим резидентам не просто площади, а полный сервис: экосистему услуг, коворкинги, конгрессно-выставочную инфраструктуру, зоны рекреации и уникальный событийный ряд, благодаря чему стартапы и крупные компании получают возможность быстрого масштабирования в условиях инновационной среды и коллаборации.

В уходящем году девелопер PAN City Group подводит итоги первого года работы технопарка «Саратов Диджитал». Технопарк сегодня — это 12 высокотехнологичных компаний-резидентов, среди которых АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «ТЦР» (Центр разработки Т-Банка), ООО «Проксима», ООО «Мастер софт», ООО «Интернет технологии», ООО «Ханттек», ООО «ИТ-Инжиниринг» и другие. Также в технопарке открыт коворкинг Министерства цифрового развития и связи Саратовской области. «Саратов Диджитал» стал инновационной событийной площадкой города. Это уникальное трансформируемое пространство, деловая часть которого органично взаимодействует с просторной площадкой под открытым небом. За прошедший год на территории технопарка прошло более 40 значимых мероприятий, в которых приняли участие более 10 тыс. человек.

Жители Саратова по достоинству оценили территорию технопарка — уникальное фестивальное пространство с арт-объектами, сценой и аудиосистемой, кофейней и зонами отдыха. Это место стало любимой точкой притяжения для наших резидентов и жителей города, ведь здесь можно поработать на свежем воздухе, отдохнуть с чашкой кофе во время перерыва и просто приятно провести время.

Технопарк «Саратов Диджитал» сегодня — это движущая сила инноваций Саратовской области. Он продолжает укреплять свои позиции как центр высоких технологий в регионе и уделяет большое значение взаимодействию с представителями креативных индустрий региона.

Продолжается активная работа в части создания технопарка в сфере высоких технологий «Омск Диджитал» в самом сердце Сибири. Проект прошёл отбор на участие в субсидии на создание и развитие инфраструктуры для субъектов МСП. В конкурсе участвовало 50 проектов из 33 регионов РФ. На текущий момент завершается стадия проектирования, в планах с начала года приступить к реконструкции следующего этапа — 10 тыс. кв. м площадей и в 2027 году открыть технопарк. Уже сейчас заключены восемь соглашений с будущими резидентами о намерениях вести деятельность на территории создаваемого технопарка.

Впереди у PAN City Group множество планов, современные идеи и новые горизонты. В приоритетах компании — качество, инновации и создание комплексной среды для жизни и работы. Мы с оптимизмом и уверенностью встречаем Новый, 2026 год и благодарим наших партнёров и клиентов за оказанное доверие. Команда PAN City Group желает вам яркого нового года, полного радости и новых свершений!

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф .





