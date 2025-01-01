Пермский автосалон «Форвард Авто» упал в цене на 20 миллионов Объект продаётся с сентября Поделиться Твитнуть

В Перми автосалон «Форвард Авто», расположенный по ул. Героев Хасана, 105п, подешевел на 20 млн руб. Сейчас его цена составляет 180 млн руб. — 151 тыс. руб. за «квадрат» (площадь объекта — 1190 кв. м).

«Земельный участок 40 соток, в собственности, назначение — магазины. Отличное состояние. Первая линия ул. Героев Хасана. На фасаде огромный LED-экран для демонстрации рекламы. Все коммуникации», — говорится в объявлении.

Как ранее писал «Новый компаньон», здание автохолдинга «Форвард Авто» по ул. Героев Хасана, 105п было выставлено на продажу в сентябре этого года. Владелец просил 200 млн руб. Тогда сообщалось, что в 2021 году в здании автосалона был сделан косметический ремонт. Здание продаётся вместе со всем оборудованием и мебелью.

По словам руководителя «Форвард Авто» Рустама Бахтиярова, необходимость в данном автосалоне отпала, так как реализация автомобилей марок Omoda и Jaеcoo, ранее осуществлявшаяся здесь, теперь происходит в соседнем салоне Chery, по ул. Героев Хасана, 105/3.

