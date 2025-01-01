Пермячка выслушала приговор за нападение с битой на своего знакомого Женщину отправили на три года в исправительную колонию Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по резонансному уголовному делу, которое правоохранители завели на 30-летнюю женщину. Её признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета, квалифицируемого как оружие (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Она сильно избила битой своего знакомого.

Суд установил, что пермячка ранее была знакома с пострадавшим через её сожителя. В ходе одной из встреч потерпевший оскорбил обвиняемую и отказался извиниться. Позже, в начале сентября этого года, злоумышленница обманным путём заманила потерпевшего в район Слудской церкви в Ленинском районе, где напала на него и нанесла множественные удары битой по голове и телу. Это повлекло тяжкий вред здоровью. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Впоследствии женщина пришла в следственный отдел с повинной. Следователем конфисковал предмет, использованный при совершении преступления. Им оказалась бейсбольная бита.

В итоге суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

