Власти прокомментировали мемные фотографии животных нового зоопарка Перми Ранее на онлайн-карте к описанию зверей неизвестные добавили мемы

Алёна Бронникова

В Министерстве культуры Пермского края прокомментировали появление в 2ГИС мемных изображений в карточках к описанию животных нового зоопарка Перми. Власти отметили, что изображения не нарушают правила сервиса и моделируются самим сервисом.

«Мемные изображения не мешают навигации и не содержат оскорблений — пользователи просто показали свое чувство юмора, и это стало вирусным», — рассказали сайту perm.aif.ru.

Карточки планируется постепенно привести к изначальному виду, и посетители вновь смогут увидеть на фотографиях обитателей пермского зоопарка.

Издание поясняет, что речь идёт о карточках животных на онлайн-картах «2ГИС». Ранее пользователи заметили, что неизвестные добавили к описанию зверей популярные мемы. Вместо фотографий тигров появилась картинка рулета, лошадей заменили едой, домашний як изобразили в виде самолёта, а в разделе обезьян появились фотографии людей.

