В новогодние каникулы в Прикамье будут работать 506 аварийных бригад в сфере ЖКХ Единые дежурно-диспетчерские службы будут работать круглосуточно

Министерство ЖКХ Пермского края

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации в сфере ЖКХ в новогодние каникулы в Пермском крае сформировали 506 бригад. Краевое минЖКХ сообщило о готовности коммунальных служб региона к праздникам.

«В период новогодних каникул для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации в сфере ЖКХ в регионе сформировано 506 аварийных бригад, задействовано 1 090 единиц спецтехники и порядка 1 978 специалистов», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, во всех 43 муниципальных образованиях будут работать единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) в круглосуточном режиме. Телефон для экстренной связи — 112. При перебоях с коммунальными услугами жителям рекомендуют обращаться в аварийные службы УК, ТСЖ или ресурсоснабжающие организации.

Также круглосуточно работает аварийная газовая служба (телефон: 04 или 104 с мобильного). ️По вопросам вывоза отходов можно будет обратиться в любой день с 8:00 до 17:00 по телефону 236-90-55, электронная почта info@te-perm.ru.

