Стоимость электронных социальных проездных в Прикамье вырастет с 1 января Цена составит 1200 рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Прикамье с 1 января 2026 года стоимость пополнения электронного социального проездного документа (ЭСПД) вырастет с 1 000 до 1 200 руб. в месяц. Об этом сообщает министерство транспорта региона.

В ведомстве также рекомендуют в связи с предстоящими новогодними праздниками пополнить карту до 30 декабря, чтобы обеспечить себя своевременной и бесперебойной работой ЭСПД с начала года. Пополнить проездной безналичным способом можно на сайте проездной59.рф. Пункты обслуживания и пополнения проездных наличным способом работают в прежнем режиме.

Напомним, цена на проездные для граждан, относящихся к льготным категориям, имеющих право приобретения ЭСПД, была установлена 1 января 2024 года в размере 1 000 руб. и с тех пор не менялась. Право на получение ЭСПД имеют 16 категорий граждан. Среди них реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда и труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий и др.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.