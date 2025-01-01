В рамках механизма КРТ в Перми введён в эксплуатацию детский сад «Мамонтёнок» Он рассчитан на ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В столице Прикамья построен первый социальный объект в рамках механизма комплексного развития территории — детский сад «Мамонтёнок» на территории жилого комплекса «Камаполис» в Дзержинском районе города. Разрешение на ввод учреждения дошкольного образования в эксплуатацию выдало минимущества Пермского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

В детский сад будут ходить ребята в возрасте от полутора до семи лет. Помимо ясельных групп, учреждение будут посещать ученики начальной школы — для них специально оборудуют часть помещений.

В современном здании предусмотрены физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, оборудованный для занятий спортивный зал, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Для профилактики респираторных заболеваний в садике будет работать соляная камера (галокамера) с климат-контролем.

Благоустроена также прилегающая территория, на ней обустроены спортивные и игровые площадки. Она адаптирована при этом для маломобильных групп населения. На здании находятся элементы архитектурной подсветки, внутри предусмотрены пассажирский и грузовой лифты, пандусы и тактильные указатели.

Уже весной 2026 года в детском саду начнут проходить дополнительные занятия по скорочтению, творческому и спортивному развитию детей, также для посещения будет доступен бассейн. Летом будет работать площадка, а в новый сад дети пойдут осенью 2026 года.

Добавим, что механизм КРТ в Пермском врем реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На территории ЖК «Камаполис» уже введены в эксплуатацию два жилых дома, на этапе строительства находятся ещё три. Также девелопер возводит общественное пространство «Сквер Пермского периода» с игровыми и спортивными зонами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.