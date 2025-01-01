Актёр Никита Ефремов поддержал благотворительную акцию пермяков «Чокнемся!» Её инициировал фонд «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Скриншот видеообращения Никиты Ефремова

Известный российский актёр Никита Ефремов призвал жителей Перми «чокнуться» в новогоднюю ночь, но необычным образом. Он поддержал инициативу пермского благотворительного фонда «Дедморозим», предлагающей встретить Новый год без спиртного, и тем самым оказать поддержку детям с тяжёлыми заболеваниями. Своё оригинальное видеообращение актёр разместил на личной странице в социальных сетях.

«Давайте все вместе чокнемся. Да-да, прямо сейчас. Фонд «Дедморозим» запустил прекрасную новогоднюю акцию «Чокнемся». Её смысл очень простой — встретить праздник без лишнего алкоголя, а если хочется, поднять бокал виртуально», — сказал в видео Никита Ефремов, подняв стакан кокосовой воды.

Собранные от участия в акции средства направят на помощь детям тяжелобольным детям.

Для участия в акции нужно зайти на сайт choknemsya.ru, выбрать любой понравившийся напиток и перечислить его стоимость в пользу подопечных фонда.

За счёт поддержки «Дедморозим» многие дети с инвалидностью имеют возможность расти дома, а не в стенах интернатов или больниц. Специалисты фонда оказывают разностороннюю помощь: от медицинского ухода на дому до юридической поддержки в получении необходимого оборудования и питания. В прошлом году помощь получили более тысячи детей.

