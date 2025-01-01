Праздничная подсветка на пермской телебашне в Новый год будет работать до утра Новогоднюю иллюминацию будут включать каждый вечер до 14 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главная пермская телебашня включит праздничную новогоднюю подсветку. В ночь на 1 января специальный сценарий иллюминации будет работать до утра. Об этом сообщает филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».

Праздничную архитектурно-художественную подсветку в виде новогодней елки со сверкающими гирляндами будут включать ежедневно с 25 декабря по 14 января. Наблюдать за ней можно с 17:00 до 09:00.

«При этом с 18:00 до 00:00 к этому будет добавляться также специально разработанный новогодний сценарий из разноцветных конфетти, фонариков и переливов радиоволн. В новогоднюю ночь с 31 декабря и в Рождество с 6 на 7 января работа новогоднего сценария будет продлена с 18:00 до 05:00, а на старый Новый год полюбоваться им можно будет до 2 часов ночи 14 января», — рассказали в КРТПЦ.

