На СВО погиб многодетный пермяк Александр Зорин Он был убит во время выполнения боевого задания

Фото: Администрация Очёрского округа

В ходе специальной военной операции на Украине погиб рядовой Александр Зорин. Об этом сообщает администрация Очёрского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Александр Зорин родился 8 сентября 1965 года Перми. Воспитывался в многодетной семье и окончил Очёрскую среднюю школу. После школы освоил профессию токаря.

С 1984 по 1986 год молодой человек проходил военную службу в Хабаровском крае по призыву, связистом.

В 1987 году женился и поселился в с. Дворец Очёрского района. Долгое время Александр Зорин работал в совхозе «Дворецкий» шофёром.

В ноябре 2025 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на военную службу зону СВО, но погиб уже в начале декабря, выполняя боевое задание.

Администрация Очёрского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим пройдёт 26 декабря в клубе с. Дворец Очёрского муниципального округа: в 11:00 начнётся отпевание, а по окончании обряда — прощание и гражданская панихида.

