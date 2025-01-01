Кафе в Перми оштрафовали за приготовление еды из мяса неизвестного происхождения На продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В Перми компанию ООО «Эмир», осуществляющую деятельность по организации общественного питания, привлекли к административной ответственности за изготовление готовых блюд из мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По информации надзорного органа, в ноябре во время проверки были выявлены факты приготовления еды с использованием мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Такие документы необходимы для подтверждения санитарного состояния товаров, эпизоотического благополучия территории их происхождения, видового происхождения и прослеживаемости в ФГИС «ВетИС».

В декабре был проведён внеплановый инспекционный визит для контроля соблюдения требований законодательства. Во время него подтвердились факты нарушений. В частности, в морозильной камере кафе обнаружены 13,5 кг баранины, 26,7 кг говядины без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов; также не были разработаны и внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП.

ООО было привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа.

