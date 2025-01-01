Штрафы за неоплату парковки в Перми резко вырастут Ужесточится наказание и за сокрытие государственных номеров автомобиля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 26 декабря вступают в силу изменения в краевом Кодексе об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за неоплату парковки. Об этом напоминает ВЕТТА.

Теперь водителям придётся платить штраф 2,5 тыс. руб. за парковку на платной муниципальной стоянке без оплаты, что значительно больше предыдущей суммы (1 тыс. руб.). Эта мера распространяется на граждан, должностных и юридических лиц.

Кроме того, вводится наказание за сокрытие государственных номеров автомобиля с целью избежать оплаты парковки. За использование любых средств для маскировки номеров, таких как картонки или тряпки, а также за умышленное загрязнение знаков, водителям будет грозить штраф 3,5 тыс. руб.

