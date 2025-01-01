Установлен рекорд по количеству магнитных бурь за десятилетие Повышенная геомагнитная активность ожидается и в начале 2026 года Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

В 2025 году Земля пережила 69 дней с магнитными бурями, что является максимальным показателем с 2015—2016 годов. Всего за год геомагнитно-возмущённых дней было 164, что на 70 больше, чем в 2024 году, и является рекордом за последние два десятилетия. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Учёные связывают увеличение числа бурь на 75% с необычно большим количеством корональных дыр на Солнце, которые начали массово формироваться в начале года. По данным лаборатории, пока нет признаков уменьшения их количества или размеров, поэтому повышенная геомагнитная активность, вероятно, продолжится в начале 2026 года.

За 24 дня декабря было зафиксировано 6 дней с магнитными бурями и 12 дней с геомагнитными возмущениями, и крупная корональная дыра продолжает оказывать влияние на Землю.

Самым активным годом в XXI веке остается 2003 год, когда магнитные бури наблюдались в течение 154 дней из 365. Самым спокойным годом был 2009 год, когда за весь год произошло всего четыре магнитных бури.

Отметим, что во время магнитных бурь люди, особенно восприимчивые к изменениям погоды, могут испытывать перепады настроения, вспышки агрессии, снижение работоспособности, головные боли и другие неприятные симптомы. Чтобы подготовиться к этим состояниям и уменьшить их проявления, рекомендуется снижать физическую и эмоциональную нагрузку, пить больше воды, избегать переутомления, обеспечивать качественный сон и больше времени проводить на свежем воздухе.

Из положительных моментов: при магнитных бурях с интенсивностью пять баллов есть большая вероятность увидеть северное сияние.

