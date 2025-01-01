В Пермском крае возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Гайвинском участковом лесничестве Пермского края в ходе проверки, проведённой межрайонной природоохранной прокуратурой, выявлен факт незаконной вырубки лесных насаждений. Ущерб, причиненный природе, превысил 300 тыс. руб., сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. В результате их рассмотрения дело было возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконную рубку леса в особо крупном размере.

Расследование находится на особом контроле природоохранной прокуратуры.

