В Прикамье простятся с погибшим в Краматорском районе ДНР прапорщиком

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

В Краматорском районе Донецкой Народной Республики 6 декабря 2025 года погиб житель Прикамья, прапорщик Денис Касьянов. В зоне СВО он служил оператором 3 отделения группы огневой поддержки. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Денис Касьянов родился 11 октября 1981 года в с. Кулики Очёрского района. После школы он поступил в Очёрский техникум на специальность «механик». С 1999 по 2001 год проходил службу в Вооружённых силах Российской Федерации. С 2001 по 2003 год служил по контракту, окончив школу прапорщиков.

После службы работал в автосервисе в Перми, на Зюкайском заводе (ИП Безгодов), а также в автосервисе в с. Вознесенское.

Прощание с военнослужащим состоится 25 декабря по адресу: п. Зюкайка, ул. Пионерская, 15. Траурный митинг начнётся у дома в 11:00.

