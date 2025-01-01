Подкасты о мифах и легендах Коми-Пермяцкого округа дополнили серией коллекционных открыток В них вошли 70 авторских текстов Поделиться Твитнуть

Алексей Уткин

АНО «АРТкад» представила серию проиллюстрированных открыток с краткими рассказами о Коми-Пермяцком крае. Каждая открытка снабжена QR-кодом, открывающим доступ к подкастам об истории и легендах Пармы. Бесплатно получить открытки можно в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка, кудымкарском кафе «Мама Лена» и Центральном выставочном зале Перми. Проект приурочен к вековому юбилею Коми-Пермяцкого округа.

В серию вошли 70 авторских текстов, созданных для этого проекта историками и краеведами. В них собраны истории о прошлом Коми-Пермяцкого округа — от известных событий и личностей до редких фактов и местных легенд. Организаторы отмечают, что формат открыток делает знакомство с историей округа удобным и наглядным: тексты можно прочесть, а по QR-коду сразу перейти к прослушиванию подкастов. Иллюстрации для открыток были созданы коми-пермяцкой художницей и педагогом Еленой Бразгиной.

Открытки стали логичным продолжением проекта «Истории и легенды Коми-Пермяцкого округа в подкастах», реализуемого АНО «АРТкад» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего было напечатано 5 тыс. открыток, часть из которых уже распространена в округе и за его пределами. QR-коды ведут слушателей к подкастам об истории, культуре, людях и достопримечательностях Коми-Пермяцкого округа. Истории доступны на русском и коми-пермяцком языках.

Как рассказала руководитель АНО «АРТкад» Марина Белавина, открытки распространяются среди жителей округа и передаются в Пермь. Люди берут их для себя, дарят друзьям и отправляют по почте, а по QR-кодам переходят к прослушиванию подкастов.

«В юбилейный для Коми-Пермяцкого округа год нам было важно, чтобы истории и легенды Пармы были доступны аудитории в разных городах. Недавно проект получил отклик и из Москвы», — отметила она.

В 2025 году Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летие со дня своего образования. Этот год объявлен Годом коми-пермяцкого языка, и праздничные мероприятия являются частью масштабной культурной программы. Организатором юбилейных событий выступает Пермский дом народного творчества «Губерния».

