В ноябре первичный рынок недвижимости Пермского края продемонстрировал рост Поделиться Твитнуть

В ноябре 2025 года на первичном рынке недвижимости Пермского края отмечен рост активности. По информации Управления Росреестра по региону, количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве увеличилось на 4,7% по сравнению с октябрем.

Также заметно возросло число договоров, заключенных с привлечением кредитных средств и целевых займов, — на 9,9% относительно предыдущего месяца.

В Росреестре напомнили, что с 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые упростили процесс регистрации права собственности для участников долевого строительства. Все договоры теперь регистрируются в Росреестре исключительно в электронном формате.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.