В Прикамье может появиться новая особо охраняемая природная территория

Изображение: проект постановления

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Прикамье планируют создать новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения. Соответствующий проект постановления опубликовало Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Документом утверждаются границы и режим ООПТ.

Охраняемый ландшафт «Васильевские увалы» будет создан на территории Нытвенского и Ильинского муниципальных округов, в границах кварталов Григорьевского и Ильинского участковых лесничеств Закамского лесничества и на землях сельскохозяйственного назначения. Его площадь превысит 13,5 тыс. га.

В границы ООПТ не включены участки, относящиеся к населённым пунктам с. Лузино, деревни Антоново, Ковриги, Пустынь и Ерёмичи. Также за границами остаются деревни Заполье и Ключи.

На территории охраняемого ландшафта будет запрещена любая деятельность, противоречащая задачам и режиму охраны ООПТ. В том числе, сплошные рубки лесных насаждений, размещение, хранение и утилизация отходов, проезд вне дорог и стоянка вне специально отведённых мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса, вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность, промысловая охота и промышленное рыболовство, иные виды использования, приводящие к необратимым изменениям природного комплекса.

В данный момент проект постановления до 20 января 2026 года проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Отмечается, что его принятие может повлечь убытки правообладателей земельных участков в связи с установлением ограничений и запретов отдельных видов деятельности.

