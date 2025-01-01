В Перми выделено 32 участка для строительства спортивных объектов Земли поставлены на кадастровый учёт и переданы для реализации инвестпроектов Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

По информации городского департамента земельных отношений, в 2025 году в Перми выделено 32 участка под спортивные объекты в Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Кировском и Ленинском районах. Участки предоставлены администрациям районов, муниципальным организациям и спортивным учреждениям в постоянное пользование или в аренду для реализации инвестиционных проектов.

Большая часть территорий предназначена для строительства объектов рядом с жилой застройкой, доступных для жителей близлежащих домов. Крупные участки выделены под спортивные объекты городского значения.

В Дзержинском районе определены участки для спортивной площадки во дворе домов на пр. Парковом и хоккейной коробки на ул. Кронштадтской. В Мотовилихинском районе оформлен участок для спортивной площадки в м/р Висим. В Орджоникидзевском районе земля выделена под спортивную и детскую площадки на ул. Нижне-Мостовой.

В Кировском и Ленинском районах выделены крупные участки под значимые спортивные проекты. В Кировском районе участок площадью 48,4 тыс. кв. м предназначен для лыжероллерной трассы. В Ленинском районе территория под теннисный парк «Спешилов» передана в аренду инвестору в рамках инвестиционного проекта.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Перми» предусматривает в 2026 году создание семи открытых спортивных площадок на сумму 55,9 млн руб.

