Команда из Пермского края победила в окружном проекте «Герои Отечества»

В Перми подвели итоги участия представителей Пермского края в проекте Приволжского федерального округа «Герои Отечества» (направлен на поддержку военнослужащих, увековечение памяти погибших и патриотическое воспитание молодёжи). В 2025 году команды Прикамья стали победителями и призёрами в двух номинациях. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В номинации «Лучшие военно-патриотические клубы ПФО» среди малых населенных пунктов первое место занял Военно-патриотический клуб «Патриот» из Красновишерского округа. Руководителем клуба является семья педагогов Ильиных.

В номинации «Лучшие музеи, посвященные памяти защитников Отечества» среди малых населенных пунктов третье место завоевал Музей истории школы им. Героя Советского Союза А.В. Флоренко в Чердынском округе. Руководителем музея является Юлия Шинкаренко.

На торжественной церемонии награждения федеральный инспектор по Пермскому краю, участник СВО Иван Амиров поздравил победителей с наградами и наступающим Новым годом. Он подчеркнул важность патриотических проектов для воспитания молодёжи, отметил, что деятельность военно-патриотических клубов и музеев способствует сохранению исторической памяти.

