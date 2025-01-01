Эмигрировавший в Германию уроженец Перми вернулся на родину Он стал участника Госпрограммы по переселению из-за рубежа в Россию Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД России по Пермскому краю вручили Льву Поляку свидетельство участника Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Россию.

Лев Поляк, родившийся в 1960 году в Перми, эмигрировал в Германию в октябре 1990 года после распада Советского Союза. Долгое время он жил в Берлине, отказавшись принять гражданство Германии. В сентябре 2025 года Лев Поляк вернулся в Пермь. Причиной возвращения стало его "критическое отношение к политике европейских стран", сообщили в ГУ МВД по региону.

В ноябре 2025 года, находясь в России, Лев Поляк подал заявление в УВМ МВД России по Пермскому краю о своем желании участвовать в Госпрограмме по переселению соотечественников. Он подал заявление как репатриант, поскольку родился и постоянно проживал на территории РСФСР или СССР, а также имел гражданство СССР в прошлом.

Благодаря реализации этой программы, инициированной правительством России, Лев Поляк смог вернуться на родину и получить юридический статус, гарантирующий защиту его прав и свобод в соответствии с российским законодательством.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.