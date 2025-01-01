Эмигрировавший в Германию уроженец Перми вернулся на родину
Он стал участника Госпрограммы по переселению из-за рубежа в Россию
Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД России по Пермскому краю вручили Льву Поляку свидетельство участника Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Россию.
Лев Поляк, родившийся в 1960 году в Перми, эмигрировал в Германию в октябре 1990 года после распада Советского Союза. Долгое время он жил в Берлине, отказавшись принять гражданство Германии. В сентябре 2025 года Лев Поляк вернулся в Пермь. Причиной возвращения стало его "критическое отношение к политике европейских стран", сообщили в ГУ МВД по региону.
В ноябре 2025 года, находясь в России, Лев Поляк подал заявление в УВМ МВД России по Пермскому краю о своем желании участвовать в Госпрограмме по переселению соотечественников. Он подал заявление как репатриант, поскольку родился и постоянно проживал на территории РСФСР или СССР, а также имел гражданство СССР в прошлом.
Благодаря реализации этой программы, инициированной правительством России, Лев Поляк смог вернуться на родину и получить юридический статус, гарантирующий защиту его прав и свобод в соответствии с российским законодательством.
