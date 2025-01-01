На севере Прикамья медикам передали жилые дома Поделиться Твитнуть

Во вторник, 23 декабря, Чердынская районная больница получила два новых дома для своих сотрудников. Эти одноэтажные здания, площадью около 120 кв. м, уже готовы к заселению. Об этом сообщила министра здравоохранения региона Анастасия Крутень.

В настоящее время в больнице работает 108 человек: 25 врачей и 83 медицинских работника среднего звена. Благодаря программам «Земский доктор/фельдшер» и «Медицинские кадры Прикамья», за последние три года сюда привлекли девять врачей и шесть специалистов среднего звена. Предоставление служебного жилья помогает привлекать кадры в отдаленные районы края.

Ожидается, что в 2026 году в Чердынскую районную больницу прибудут участковый педиатр и офтальмолог.

