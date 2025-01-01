На севере Прикамья медикам передали жилые дома
Во вторник, 23 декабря, Чердынская районная больница получила два новых дома для своих сотрудников. Эти одноэтажные здания, площадью около 120 кв. м, уже готовы к заселению. Об этом сообщила министра здравоохранения региона Анастасия Крутень.
В настоящее время в больнице работает 108 человек: 25 врачей и 83 медицинских работника среднего звена. Благодаря программам «Земский доктор/фельдшер» и «Медицинские кадры Прикамья», за последние три года сюда привлекли девять врачей и шесть специалистов среднего звена. Предоставление служебного жилья помогает привлекать кадры в отдаленные районы края.
Ожидается, что в 2026 году в Чердынскую районную больницу прибудут участковый педиатр и офтальмолог.
