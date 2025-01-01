За сутки в Пермском крае потушили 14 пожаров Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 23 декабря 2025 года, на территории Пермского края было ликвидировано 14 возгораний. Из них девять пожаров произошли в Перми, два — в Пермском муниципальном округе, по одному — в Нытвенском, Суксунском и Лысьвенском муниципальных округах. Жертв нет, однако есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых пожаров 23 декабря 179 профилактических групп, насчитывающих 421 человека, провели 1 735 обходов жилых домов, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 2 612 местных жителей, распространили 2 119 листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает, что при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101», «112». В населенных пунктах и на территориях частных домов запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи за пределами специально оборудованных мест, а также сжигать мусор, траву, листву и другие отходы и материалы. Также в ведомстве напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

