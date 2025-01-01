В Перми наградили победителей конкурса «Лидер Пермского края» Поделиться Твитнуть

Во вторник, 23 декабря, в Перми состоялось торжественное закрытие конкурса «Лидер Пермского края», где были объявлены имена победителей и финалистов. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин через свой телеграм-канал сообщил, что в этом году награды удостоились 16 участников.

Среди награжденных — Алексей Андреев, генеральный директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании, который получил Орден Александра Невского. Также был отмечен Рашид Дзунзе, председатель организации «Ветераны Пермских моторов», которому присвоили звание «Почетный житель Пермского края».

Также профессор ПГНИУ Татьяна Шешукова получила медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заведующий отделением Пермского краевого онкологического диспансера Илья Катков был удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Художественному руководителю хореографического ансамбля «Солнечная радуга» пермского политеха Любови Николаевой присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Артистка Пермского театра юного зрителя Татьяна Гладнева стала «Заслуженным артистом Российской Федерации». Президент общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилева и балетмейстер-постановщик Пермского губернского оркестра Яна Гуничева получили Благодарность президента России.

Дмитрий Махонин отметил, что конкурс становится все более популярным среди людей, заинтересованных в развитии региона. Глава Прикамья подтвердил готовность властей продолжать поддерживать инициативы, направленные на благо Пермского края.

