Церковь требует признать право собственности на здания пермского монастыря

Константин Долгановский

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь подал в суд на администрацию города, требуя признать за ним право собственности на два здания в Мотовилихинском районе: одноэтажное здание охраны (18 кв. м) и трехэтажный келейный корпус (744 кв. м). Монастырь ссылается на давность владения, но признаёт, что на здание келейной у него нет документов. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Администрация Перми не признает себя ответчиком, так как здания не были муниципальной собственностью. С 2000 года монастырь арендовал земли у города, но в 2020-2025 годах департамент земельных отношений безуспешно пытался взыскать арендную плату из-за истечения срока давности.

Мин­имущества Пермского края поддерживает монастырь.

Отмечается, что здания построены в «современный период» и не являются памятниками архитектуры.

