С начала месяца в Перми вывезли более 112 тысяч кубометров снега

Константин Долгановский

С начала декабря в Перми выпало более 72 мм осадков — это в 1,5 раза превышает месячную климатическую норму. В связи с аномально обильными снегопадами подрядные организации усилили работы по уборке и вывозу снега, уделяя особое внимание проезжей части и пешеходным зонам.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, избыток осадков создаёт повышенную нагрузку на коммунальные службы. В дневное время 24 декабря на уборку вышли 206 единиц снегоуборочной техники и 163 дорожных рабочих. Ночью количество задействованных машин и сотрудников будет увеличено.

За последние сутки из города вывезено свыше 13 тысяч кубометров снега, а с начала декабря — уже более 112 тысяч кубометров.

При уборке особое внимание уделяется расчистке и обработке противогололёдными материалами дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц, пешеходных зон, подъёмов и спусков, а также маршрутов движения общественного транспорта, сложных участков и перекрёстков. Эти меры направлены на предотвращение образования наледи и обеспечение безопасности горожан.

