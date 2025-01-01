В Перми отмечается небольшое снижение цен на рынке новых автозапчастей Лидером спроса стали запчасти бренда Sat Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито» проанализировали ситуацию на рынке с наступлением холодов и опубликовали отчёт о самых востребованных запчастях и производителях, а также об изменениях в ценовой политике. Согласно данным платформы, наиболее часто приобретаемыми на платформе оказались детали от Sat (SibАutoTrade, Сибирский Автотрейд).

Как рассказали в компании «Новому компаньону», в Перми наблюдается снижение цен на некоторые категории новых автозапчастей. Наиболее ощутимо подешевели двигатели и компоненты для них — на 17%, при этом средняя цена составила 28 тыс. руб. Запчасти для рулевого управления стали доступнее на 13%, со средней стоимостью 10 тыс. руб. Цена на элементы подвески снизилась на 10%, до 5 тыс. руб. Стоимость деталей топливной и выхлопной систем уменьшилась на 10%, и в среднем они обходились покупателям в 5 тыс. руб. Аккумуляторы также подешевели на 9%, до 8 тыс. руб..

По словам руководителя направления «Запчасти и Автосервисы» на «Авито» Алексея Головина, увеличение количества предложений от продавцов привело к небольшому снижению цен. В итоге конкуренция и широкий ассортимент позволяют каждому покупателю найти подходящий товар в рамках своего бюджет, отметил эксперт.

Среди 250 марок, представленных на «Авито», лидируют запчасти Sat, на которые приходится 6% от общего числа продаж. Второе место занимают детали от Hyundai Motor Group, включая Kia, с долей в 4%. Замыкает тройку лидеров VAG (3%). Запчасти Toyota и Lada занимают 2,5% и 2% продаж соответственно.

Самыми востребованными остаются кузовные детали (30% продаж). Двигатели занимают второе место (11% продаж), а подвески — третье (9% продаж). В топ-5 также входят электрооборудование и автосвет (по 8% продаж).

