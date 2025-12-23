Жители и гости Пермского края смогут посетить более 200 событий в новогодние каникулы Из них десятки дополнительных событий пройдут в муниципалитетах региона Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Для жителей Пермского края подготовлена масштабная новогодняя и рождественская программа на 2026 год. Её главная концепция — «Легенды Пармы» — обращается к миру уральских мифов, сказов и легенд таёжного края. В Перми запланировано свыше 200 праздничных мероприятий, а десятки дополнительных событий пройдут в муниципалитетах региона.

В новогодние каникулы вновь стартует традиционное Всероссийское открытое соревнование «Рождественское турне-2025». Его церемония открытия состоится 4 января на комплексе трамплинов «Парма» в Кудымкаре. 5 января эстафета перейдёт в Березники — соревнования пройдут на комплексе «Летающий лыжник». Финальные дни турне (7 и 8 января) примет Чайковский на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». В 21-й раз соревнования соберут спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. Вход на все этапы — свободный.

С 29 декабря и на протяжении двух месяцев в Перми пройдёт «Фестиваль зимних видов спорта» (0+), художественным руководителем которого выступил известный фигурист Илья Авербух. Основные события развернутся на эспланаде перед Театром-Театром: там установят открытый каток и горку с тремя трассами для сноуборда и катания на тюбингах. Также будет задействован недавно реконструированный стадион «Юность». Регистрация на мероприятия фестиваля и бесплатное массовое катание на коньках доступна на сайте пермьзимаспорт.рф.

На каждой локации пройдут тематические активности: на «Юности» состоится конькобежный забег «Все на лед», а на фестивальной горке — всероссийские соревнования по сноуборду в дисциплине «слоуп-стайл». В программе фестиваля также лыжный забег, турниры по кёрлингу и хоккею 3×3, а также мастер-классы от звёзд спорта.

Особое внимание привлечёт проект «Народный ледниковый» (6+), вдохновлённый телешоу «Ледниковый период». Отбор участников проведёт профессиональное жюри, в которое войдут заслуженные фигуристы, тренеры, хореографы и лично Илья Авербух. Каждый ледовый перформанс будет посвящён отдельной тематике.

Ежегодно Пермский дом народного творчества «Губерния» представляет новогоднюю сказку. В 2025/2026 году главной ёлкой станет спектакль «Тошка, Крошка и волшебства немножко…» (0+). Представления пройдут до 7 января 2026 года.

С 26 по 28 декабря в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» состоится уже полюбившийся пермякам семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» (0+). Нынешний, уже шестой, сезон организаторы обещают особенно насыщенным: гостей ждут мастер-классы (от лепки Дедов Морозов до изготовления авторских ёлочных игрушек), интерактивные шоу, живая музыка, фотозоны и фудкорт с горячими напитками и сладостями. Детям до трёх лет вход бесплатный. Подробная программа и анонсы публикуются в официальной группе фестиваля в соцсетях.

