В Перми 23 декабря пробки достигли 10 баллов

Константин Долгановский

Почти во всех районах Перми сложилась крайне напряжённая дорожная обстановка: по данным «Яндекс Карт», уровень загруженности достиг максимального — 10 баллов, и в городе образовались масштабные пробки.

Особенно тяжёлая дорожная ситуация наблюдается в центре: улицы Ленина, Попова, Петропавловская, Пермская, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Монастырская, Советская, Сибирская, Островского, Пушкина, Революции и другие полностью «закрашены» красным.

В Свердловском районе движение практически остановилось на улицах Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Пихтовой, Ижевской и Старцева, а также на бульваре Гагарина, улицах Хирурга Суханова и Васильева. В Мотовилихе заторы зафиксированы на Крупской и Уинской, а также на Северной дамбе.





