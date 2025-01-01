Более миллиона жителей Прикамья приняли участие в событийной линейке 80-летия Великой Победы
Состоялось заключительное заседание Пермского краевого оргкомитета «Победа»
Сегодня, 23 декабря, состоялось заключительное заседание Пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина. В этом году мероприятия прошли под лозунгом «Время героев. Родина героев».
«Мы — жители Пермского края, проделали достаточно большую работу в части мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию, сохранению памяти. В частности, по поручению президента в год 80-летия Победы вместе с администрациями территорий края присвоили звания почетных жителей муниципалитетов нашим уважаемым ветеранам. В Год защитника Отечества мы отдаем долг памяти и уважения современным героям, которые защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. В ходе обратной связи люди делятся желанием и потребностью создавать мемориальные места. Будем это поддерживать», — заявил глава региона.
Министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала, что за год в Пермском крае прошло более 200 памятных и патриотических мероприятий, в муниципалитетах — почти 1900. В них приняли участие свыше 1 млн человек. Это и акции памяти, и крупные проекты — Парад Победы, «Поезд Победы «Молотов», концерты фронтовых бригад, личные поздравления наших ветеранов. Специальные выставочные проекты в музеях, премьеры спектаклей и фильмов.
Были открыты новые мемориалы. В Лысьве установили стелу «Город трудовой доблести», в Перми — памятник «Эвакуация». В течение года в крае организовано семь мемориалов, посвященных участникам СВО.
Большую работу по сохранению памяти ведут предприятия и трудовые коллективы. При поддержке «Газпрома» восстановили легендарный танк Т-34. Он стал главным символом Парада Победы. Совместно с РЖД организовали передвижную выставку «Поезд Победы», ее посетили более 85 тыс. человек.
Отдельное внимание в ходе заседания было уделено проектам Пермского государственного архива социально-политической истории. Так, выставка «Мы защищаем свой родной дом» за три года приняла около 140 тыс. посетителей. При поддержке архива в 10 территориях края с марта состоялась торжественная передача копии Знамени Молотовской танковой бригады, а также были открыты передвижные тематические выставки.
Директор Пермского государственного архива Евгений Миронов рассказал, что в регионе по инициативе Сергея Неганова (директора архива в 2015-2025 гг.) реализуется уникальный инновационный проект Единого пермского общекраевого банка информации по Великой Отечественной войне. Он представляет собой открытую мультимедийную платформу, на которой собрана и размещена в удобном для использования обычными гражданами формате вся известная информация о Пермском крае в годы Великой Отечественной войны. Сегодня на открытой общедоступной платформе Банка Информации размещена 31 база данных общим объемом 672 719 персональных справок и 19 порталов общим объемом 30 165 страниц информации. В 2025 году ежемесячное количество посетителей Банка Информации составило 376 тыс. человек.
Активное участие в подготовке и реализации событийной программы празднования 80-й годовщины Победы принимали общественные организации Пермского края. Глава региона в ходе заседания краевого оргкомитета вручил благодарности их командам. В частности, «Молодая Гвардия Единой России» в этом году реализовала ключевые проекты — «Диктант Победы», «Смотр строя — Парад Памяти», «Свеча памяти», акции «Одесса помнит» и «Огненные картины войны». Также ребята стали одними из основных организаторов фестиваля Ассоциации ветеранов СВО Пермского края.
Движение Первых реализовало проект «Хранители истории»: ребята берут шефство над памятными местами, работают в школьных музеях, несут Вахту Памяти Почетным караулом на памятном месте. Сегодня 300 памятных мест находятся под шефством «хранителей истории».
Была проведена военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». В ней приняли участие более 67 тыс. ребят, к тому же впервые участниками стали семьи. В Березниках активисты выпустили календарь о связи их города с Северодонецком.
«80-летие Победы — это повод объединить молодёжь вокруг живой памяти и реальных дел. Делюсь лишь частью итогов. В рамках проекта «Поклонимся великим тем годам» студотряды Прикамья привели в порядок и восстановили более 30 памятных объектов, провели квизы для более чем 3 тыс. школьников региона, разработали и направили в школы, ссузы и молодёжные центры настольную игру «Пермский край — в тылу ковалась Победа», участвовали в митингах и возложениях. Отдельного внимания заслуживает акция «Десант Прикамья», в рамках которой студенты и школьники оказывали помощь ветеранам, детям войны и семьям участников СВО в отдалённых уголках Пермского края. Всего благополучателями акции в 2025 году стали порядка 31 тыс. человек», — поделился руководитель студенческих отрядов Пермского края Алексей Блюмин.
От ветеранского сообщества Пермского края в ходе встречи прозвучало предложение — установить памятный знак на Мамаевом кургане, посвященный подвигам земляков, участвовавших в Сталинградской битве. Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.