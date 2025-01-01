Госдума приняла закон о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг Ужесточение штрафов направлено на защиту прав потребителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная Дума приняла законопроект, предусматривающий ужесточение штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг.

Сейчас административная ответственность за такое нарушение составляет от 2 до 4 тыс. руб. для должностных лиц и от 20 до 40 тыс. руб. — для юридических лиц. Теперь же должностных лиц и ИП оштрафуют за нарушения на сумму от 50 до 150 тыс. руб., юридических лиц — от 200 до 500 тыс. руб.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ужесточение штрафов направлено на защиту прав потребителей и борьбу с недобросовестными практиками со стороны продавцов.

Игорь Игошин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции, подчеркнул, что подобные ситуации — повседневная реальность для большинства граждан: навязывание допуслуг встречается в банковской и страховой сферах, здравоохранении и других отраслях. Часто такие услуги не нужны потребителю, но значительно увеличивают итоговую стоимость сделки.

«В результате покупатель несёт совершенно необоснованные расходы. В отдельных случаях накрутка достигает десятков, а то и сотен тысяч рублей», — пояснил депутат, пишут РИА Новости.

По его словам, недобросовестные продавцы нередко включают в договор скрытые условия, согласно которым приобретение основного товара автоматически сопровождается обязательной покупкой дополнительных услуг.

