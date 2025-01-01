Глава Пермского края избран председателем наблюдательного совета ПГНИУ В вузе состоялось заседание обновлённого состава совета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин избран председателем наблюдательного совета ПГНИУ. Решение было принято на заседании обновлённого состава органа. Об этом сообщается на сайте университета.

«Члены наблюдательного совета единогласно поддержали кандидатуру губернатора Пермского края, выпускника Пермского университета Дмитрия Махонина в качестве председателя. Также наблюдательный совет принял решение о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности университета на текущий и последующие годы», — отметили в вузе.

Наблюдательный совет является органом, принимающим ключевые решения, касающиеся развития и финансово-экономической деятельности университета, рекомендует учредителю кандидатуры на должность ректора, даёт заключения по ряду вопросов. В его состав, который утверждается приказом министра высшего образования и науки РФ, входят представители вуза, Минобрнауки, региональной власти, промышленности и общественности.

