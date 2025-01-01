Сотрудник компании по продаже рыбы в Прикамье отсудил компенсацию за травму на работе Мужчина сломал пальцы из-за падения тяжёлых мешков с продукцией Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье оператор погрузочной техники в оптовой компании по продаже рыбы и морепродуктов отсудил у работодателя компенсацию морального вреда в 200 тыс. руб. за полученную на работе травму. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Несчастный случай с произошёл во время перемещения товара с помощью спецтехники. Мужчина не мог разделить два поддона с продукцией, а после того, как у него это получилось, на него сверху упало около 20 мешков с замороженной рыбой весом от 25 до 28 кг. Спецтранспорт не был оснащён защитными экранами по бокам, основной удар пришёлся на правую руку сотрудника, три пальца оказались сломаны. В официальных документах травму зафиксировали как бытовую.

Из-за длительного ношения гипса, невозможности вести прежний образ жизни и отсутствия материальной помощи и извинений от работодателя мужчина обратился в специальный орган для признания происшествия несчастным случаем на производстве, а затем в суд.

«Рассмотрев доказательства, предоставленные истцом, суд пришёл к выводу, что причиной происшествия стали несовершенства технологического процесса, слабая организация производства работ и недостаточное внимание к организации и подготовке работников по охране труда. Эти обстоятельства послужили основанием для обязания ООО выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб.», — рассказали в ведомстве.

Денежные средства работодателем были выплачены в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

