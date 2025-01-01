Ушёл из жизни композитор из Прикамья Сергей Баневич Его творчество неразрывно связано с мировым детским музыкальным театром Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский театра оперы и балета

Скончался известный композитор из Прикамья Сергей Баневич, писавший оперы, мюзиклы, балеты, камерные произведения и музыку для кино. О его смерти сообщили в Пермском театре оперы и балета им. П.И.Чайковского.

В пресс-службе театра отмечают, что сочинения Сергея Баневича отличались неповторимым ощущением света, душевным теплом и верой в чудо. Мелодии Баневича знакомы многим с раннего возраста, и выросшие поколения приводят своих детей на спектакли, вдохновленные его музыкой.

Сергей Баневич родился в 1941 году в Оханске, куда его семья была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Осиротев в юном возрасте, он, работая над постановкой «Прощай, Арбат, или Судьба барабанщика» по мотивам произведений Гайдара в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, как будто переосмыслил свою жизнь, наделив историю счастливым финалом. Это стремление к добру и свету, несмотря на трудности, было характерной чертой как его личности, так и его творчества, отметили в театре.

Формирование Сергея Баневича как композитора происходило под влиянием мастеров: в училище его наставником по композиции была Галина Уствольская, а в консерватории — Орест Евлахов, оба — ученики Дмитрия Шостаковича.

В начале своей карьеры Баневич активно сотрудничал с Ленинградским радио. Именно тогда появились герои Незнайка и Синеглазка в образовательном проекте «Гуслина консерватория», который знакомил детей с основами музыкального искусства. Впоследствии последовал цикл передач «Приглашает Музикуся».

Имя Баневича стало неразрывно связано с мировым детским музыкальным театром, хотя он сам не разделял творчество на возрастные категории, создавая произведения как для взрослых, так и для детей. Особое место в его наследии занимают сказки Андерсена. Постановки по мотивам историй Андерсена, пронизанные музыкальным лиризмом, остаются рекордсменами по количеству показов. К примеру, опера «История Кая и Герды» (1979), основанная на сказке «Снежная королева», уже 45 лет ставится на сцене Мариинского театра, а оперетта-феерия «Стойкий оловянный солдатик» (1985) была представлена в театре «Балтийский дом» более 400 раз.

Спектакли, созданные композитором, включены в афиши ведущих оперных театров России и зарубежья. В Пермской опере в разное время были осуществлены постановки «Как включали ночь» по Брэдбери (1992), «Снежная королева» (2005) и «Двенадцать месяцев» по Маршаку (2008), которые мгновенно завоевали любовь зрителей всех возрастов. Ежегодные январские показы «Двенадцати месяцев» театр посвящает памяти композитора.

