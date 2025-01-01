В Прикамье прокуратура восстановила права ветерана СВО на земельный участок Ранее ему отказали в постановке на учёт Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Департамент социальной политики администрации отказал участнику СВО в постановке его на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность, в связи с чем прокуратура региона провела проверку.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, отказ был вызван тем, что заявитель не подтвердил факт регистрации по месту жительства в Перми на момент завершения своего участия в специальной военной операции. При этом департамент неверно определил указанную дату.

Прокуратура Пермского края внесла начальнику департамента социальной политики горадминистрации представление. Нарушения были устранены, ветеран СВО поставлен на учёт.

