В Прикамье будут судить водителя BMW за нападение за полицейского Автомобилиста остановили, когда он ехал за рулём пьяным Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Перми / t.me/gai_perm

В Чернушке следователи СК возбудили уголовное дело против 34-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в применении силы к сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, дело завели по ч. 2 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 20 ноября. Сотрудники ГИБДД ОМВД России «Чернушинский» остановили автомобиль «BMW X3» на одной из улиц Чернушки. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время оформления протокола об административном правонарушении подозреваемый попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, чтобы избежать наказания. Он проигнорировал требования полицейских и применил физическую силу к одному из них, который пытался его остановить, нанеся правоохранителю травмы.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, сбора и фиксации доказательств. Уголовное дело находится в стадии расследования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.