В Перми состоялся фиджитал-хакатон «ТехноСинтез: интеллект в движении» Мероприятие объединило более 100 участников

Фото: АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края»

В столице Прикамья состоялся межвузовский студенческий фиджитал-хакатон «ТехноСинтез: интеллект в движении». В четырёхдневном мероприятии, которое интегрировано в региональный план мероприятий Десятилетия науки и технологий в России и соответствует тематической инициативе «Наука рядом», приняли участие более 100 человек. К прямой трансляции присоединились онлайн-зрители.

Основной технологической задачей для студенческих команд вузов-бенефициаров межвузовского кампуса Пермского края стал кейс из аграрного сектора. Участники должны были создать систему «Ровера-погрузчика» для работы с сыпучими материалами. Основной этап разработки и изготовления проектов с использованием профессионального оборудования — 3D-принтеров, паяльных станций, роверов — прошёл на площадке Пермского ГАТУ. При консультациях экспертов-инженеров и программистов команды прошли полный цикл: от проектирования 3D-моделей и аппаратной сборки до программирования логики и тестирования прототипов.

Защита проектов перед экспертным сообществом состоялась в Фиджитал-центре Пермь. Также команды соревновались в физических и виртуальных дисциплинах. Их результаты были конвертированы в дополнительные баллы, которые могли повлиять на итоговый рейтинг команд в случае близких результатов технической части.

«Хакатон «ТехноСинтез» стал не просто соревнованием, а настоящей проектной школой. Мы увидели блестящий симбиоз интеллектуальной работы и технологий в движении. Результаты работы команд — это закономерный результат глубокого погружения в задачу, слаженной работы и умения находить нестандартные решения. А фиджитал-формат финала ярко показал, как цифровые технологии объединяют инженерную мысль, спорт и командный дух. Кроме того, межвузовский формат работы — есть прообраз работы экосистемы кампуса «Будущее Пармы», который станет ядром технологического предпринимательства и студенческой науки», — говорит Владимир Баландин, руководитель проекта «Технопарк» межвузовского кампуса.

Мероприятие прошло при поддержке Дирекции межвузовского кампуса Пермского края и технологических партнёров. Организаторы также договорились проработать вопрос создании межвузовской команды под эгидой кампуса «Будущее Пармы» для участия в подобных мероприятиях федерального формата.

