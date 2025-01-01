В Перми за год iPhone подешевели в среднем на 22% Эксперты отмечают рост интереса пермяков ко вторичному рынку при покупке гаджетов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито» представили предварительные результаты анализа рынка смартфонов в Перми за прошедший год, назвав модели, которые за год подешевели больше всего. В основном, это коснулось iPhone, в то время как цена на смартфоны других производителей незначительно подорожали. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

По словам руководителя направления «Электроника и бытовая техника» платформы «Авито» Павла Комарова, 73% всех сделок на площадке приходится на вторичный рынок, где покупатели предпочитают приобретать устройства в хорошем состоянии по ценам ниже рыночных. Лидером по объёму продаж является Apple (66%), за которой следуют Samsung (11%) и Xiaomi (11%). Также в пятёрку вошли realme и HONOR, занимающие по 2% рынка.

Среди подержанных устройств в Перми наиболее заметно снизились цены на iPhone 12 mini (на 33%, до 15 тыс. руб.), iPhone 12 и iPhone 11 (на 33%, средняя цена 19 и 13 тыс. руб. соответственно), а также iPhone X (на 30%, до 8 тыс. руб.). iPhone 12 Pro подешевел на 29%, и его можно было приобрести в среднем за 25 тыс. рублей.

Вторичный рынок также показал рост средней стоимости устройств ряда других брендов: Oppo (11%), Google (4%), и Xiaomi (2%).

В сегменте новых устройств на «Авито» наиболее значительное снижение цены показал iPhone 12 (на 31%, до 28 тыс. руб.). iPhone 14 Pro стал дешевле на 27% (57 тыс. руб.), а iPhone 13 — на 24% (37 тыс. руб.). В пятёрку также вошли iPhone 16 и Galaxy S24 Ultra (24% и 22% снижения, 63 тыс. и 71 тыс. руб. соответственно). При этом зафиксирован рост средней цены на новые смартфоны Infinix (11%), Samsung и realme (8%), HUAWEI (4%).

