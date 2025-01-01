В Перми провели первые натурные испытания программы диагностики датчиков авиадвигателя Они прошли успешно Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Учёные Пермского политеха совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» разработали модель адаптивного наблюдателя для управления двигателем и впервые провели натурные испытания в реальном времени в составе стенда при испытаниях авиационного двигателя пятого поколения тягой 35 тс, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Надёжность авиационных двигателей критически важна для безопасности полётов. Современные двигатели требуют высокой точности управления и устойчивости к отказам датчиков. Традиционные методы резервирования (дублирование датчиков) увеличивают вес и стоимость системы. Пермяки предложили более экономичный способ - использовать математические модели для выявления и устранения неисправности, основанные на анализе информации с исправных датчиков.

В процессе испытаний двигатель функционировал в разнообразных режимах — от минимальной тяги до взлётного. Система показала высокую точность при различных условиях работы. Разница между реальными данными датчиков и результатами алгоритма не превысила 0,008%. Это значение в десять раз превосходит актуальные авиационные стандарты для измерительных приборов.

В ПНИУ отмечают, что технология важна для будущих авиационных двигателей, требующих новых решений в области надежности. Дальнейшие исследования будут проводиться на специализированном стенде для моделирования нештатных ситуаций.

