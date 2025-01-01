Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В рамках юбилея Коми-Пермяцкого округа в Пермском крае прошло около 300 событий Событийная линейка будет продолжена в 2026 году Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Коньшина/Проектный офис "100-летие Коми-Пермяцкого округа"

На заседании правительства Пермского края 23 декабря генеральный директор Пермского дома народного творчества Татьяна Санникова доложила о количественных и смысловых итогах празднования 100-летия образования Коми-Пермяцкого округа.

К декабрю 2025 года в рамках юбилея состоялось порядка 300 событий, из них 25 флагманских событий. На них побывали не менее 300 тыс. посетителей; социальные сети, посвящённые юбилею, собрали 30 тыс. подписчиков. Насчитано 11 млн просмотров тематического видеоконтента в интернете.

На заседании неоднократно звучало, что события, посвящённые коми-пермяцкой тематике, активно продолжатся в Пермском крае в 2026 году. Повод для этого — объявленный президентом Год единства народов России. По словам Татьяны Санниковой, «для Пермского края это — продолжение Года коми-пермяцкого языка, опыт системной работы 2025 года будет являться базой для продолжения и развития этой темы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.