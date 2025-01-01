Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В историческом городе Пермского края сформирована единая туристическая зона Проект по благоустройству Кудымкара стал победителем всероссийского конкурса Поделиться Твитнуть

Фото: Светлана Ковальчук

В Кудымкаре в год столетия образования Коми-Пермяцкого округа начато формирование единой туристической зоны, связанной с историко-культурным наследием. Об этом на заседании правительства Пермского края 23 декабря рассказали глава Коми-Пермяцкого округа Алексей Плотников и министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.

По словам Алексея Плотникова, в городе реализуются два крупных проекта по обустройству, созданию туристической инфраструктуры и увеличению привлекательности города. Проект «Изъюр. От мифа к реальности» стал победителем Девятого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он предполагает комплексное благоустройство двух ключевых территорий — городского пляжа и горы Изъюр. В проект входят благоустройство достопримечательного места «Красная горка», пляжа и набережной с элементами национального стиля, обустройство смотровой площадки на горе Изъюр, строительство детской игровой площадки, пирса для лодок и катамаранов, амфитеатра и площадки для пляжного волейбола.

Жители Кудымкара особенно отмечают благоустройство подъёма на горку, который раньше был небезопасным. Сейчас все лестницы и мостики стилизованы под архитектуру старинного городища. Арт-объекты в национальном стиле из дерева сделал местный мастер Владимир Москалёв.

Второй проект — «Кудымкар — трамплин в неведомое» — посвящён созданию туристического кода центра города. В него входит архитектурная подсветка зданий, обустройство торговых павильонов в едином стиле, уличное освещение и арт-объекты — всё это элементы обустройства новой пешеходной зоны.

Оба проекта синхронизированы и дополняют друг друга, создавая целостный туристический маршрут, объединяющий природные, исторические, культурные точки интереса, с учетом доступности для маломобильных групп населения и возможности использования пространства круглый год.

Министр по туризму Сергей Хорошутин дополнил этот рассказ выразительной деталью: в 2025 году в Кудымкаре был реализован проект дополненной реальности. В начале пешеходной улицы, возле памятника Кудым-Ошу в дополненной реальности оживает сам герой коми-пермяцкого эпоса. Кудым-Ош приветствует гостей и рассказывает свою историю, после чего на глазах у пользователя приложения дополненной реальности оборачивается медведем.

Оживить легенду можно благодаря сканированию QR-кода рядом с памятником.

