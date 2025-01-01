С помощью картографического сервиса пермяки проложили за год 68 млн маршрутов Пользователи искали заведения общественного питания более 4 млн раз Поделиться Твитнуть

«Яндекс Карты» подвели итоги года для жителей Перми. За 2025-й в приложении было создано более 68 млн маршрутов, протяжённость которых составила 112 млн километров. Чаще всего пользователи искали места днём, а прокладывали маршруты в вечернее время.

В Перми самой востребованной рубрикой в «Яндекс Картах» стала «Еда». За год пользователи искали заведения общественного питания более 4 млн раз. Также пермяки часто обращались к поиску торговых центров и гостиниц.

В 2022 году жители Перми чаще всего прокладывали маршруты к торговым центрам. Количество таких запросов превысило 2 млн. В пятёрку лидеров также вошли автовокзал, ВУЗы, железнодорожный вокзал и кафе.

Автомобилисты Перми проехали с использованием Яндекс Карт более 109 млн км. Средняя длина поездки на легковом автомобиле составила 13 ким. Для грузового транспорта этот показатель оказался выше в 4 раза и составил 53 км.

Пешеходы в Перми прошли почти 3 млн км. Средняя дистанция одной прогулки составила 1,5 км.

Наибольшее количество маршрутов пользователи строили летом и осенью. Хотя чаще всего маршруты прокладывались в сентябре, суммарная протяжённость маршрутов в августе оказалась больше.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.