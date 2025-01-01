Жительница Пермского края спасла вмёрзшую в лёд серую цаплю Поделиться Твитнуть

фото Полины Фарт/ vk.com/kamabirds

В Суксунском округе Пермского края на одном из притоков р. Иргины местная жительница Полина Фарт спасла от гибели замерзающую серую цаплю. Об этом сообщили в Пермском орнитологическом обществе.

В организации рассказали, что 20 декабря, когда ударили морозы, птица оказалась в ледяной ловушке у кромки водоёма. Если бы ей не помогли, она неизбежно погибла бы от переохлаждения.

Сейчас цапля уже отогрелась, активно двигается и питается. Впереди у неё реабилитация в центре помощи диким животным.

фото Полины Фарт/ vk.com/kamabirds

«Благодарим неравнодушных местных жителей, которые, рискуя своей жизнью, оказывают необходимую помощь диким животным. Но не забывайте, что прежде чем действовать, лучше сначала проконсультироваться со специалистами», — отметили в Пермском орнитологическом обществе.

