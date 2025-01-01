Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае был восстановлен исторический пруд спустя почти десять лет после разрушения Пруд в Кудымкаре стал одним из подарков к 100-летию Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

Фото: Константин Седегов/"Парма-новости"

Одним из значимых результатов 100-летия Коми-Пермяцкого национального округа стало восстановление пруда на реке Кува в Кудымкаре. От этом рассказал на заседании правительства Пермского края 23 декабря глава Коми-Пермяцкого округа — министр Пермского края Алексей Плотников.

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на Куве завершился в мае нынешнего года. По словам министра, ремонт был необходим из-за повреждений, полученных во время сильного половодья 2016 года, и спустя девять лет работы, выполненные по поручению губернатора Дмитрия Махонина, позволили Кудымкару, по выражению Плотникова, «вновь обрести душу города».

За время, пока пруд не был заполнен водой, его дно заросло кустарниками и даже деревьями. В нынешнем году территория была очищена, впервые за 10 лет было проведено благоустройство городского пляжа.

По данным «Парма-новости», на все работы было выделено 114,9 млн руб., в том числе 108,9 млн руб. — из краевого бюджета к 100-летию образования Коми-Пермяцкого округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.