Из-за снегопадов коммунальные службы Соликамска перешли на круглосуточную работу
Власти города получили десятки жалоб на качество уборки
Управление благоустройства и подрядчики перешли на круглосуточный режим работы, сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов.
В течение последних суток на уборку территории города выведено 40 единиц техники и дорожные рабочие. «Необходимо, чтобы жители вовремя добирались до работы и учёбы, а также обеспечить проезд по дорогам второй и третьей категории и внутриквартальным территориям», — отметил Русанов.
От также добавил, что десятки обращений от жителей частного сектора и сельских районов указывают на неудовлетворительную пока работу механизаторов, и напомнил, что контракты на зимнее содержание предусматривают снижение оплаты за работу, не соответствующую стандартам.
В частности, Александр Русанов поручил управлению благоустройства активизировать привлечение дополнительной техники для очистки Боровска.
