Из-за снегопадов коммунальные службы Соликамска перешли на круглосуточную работу Власти города получили десятки жалоб на качество уборки

фото из-тг-канала Александра Русанова

Управление благоустройства и подрядчики перешли на круглосуточный режим работы, сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов.

В течение последних суток на уборку территории города выведено 40 единиц техники и дорожные рабочие. «Необходимо, чтобы жители вовремя добирались до работы и учёбы, а также обеспечить проезд по дорогам второй и третьей категории и внутриквартальным территориям», — отметил Русанов.

От также добавил, что десятки обращений от жителей частного сектора и сельских районов указывают на неудовлетворительную пока работу механизаторов, и напомнил, что контракты на зимнее содержание предусматривают снижение оплаты за работу, не соответствующую стандартам.

В частности, Александр Русанов поручил управлению благоустройства активизировать привлечение дополнительной техники для очистки Боровска.





