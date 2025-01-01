Суд обязал Газпромбанк вернуть обманутому мошенниками пермяку 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд обязал Газпромбанк вернуть жителю Перми около 2 млн руб. за мошенническое списание средств, сообщили в Пермском краевом суде.

В сентябре прошлого года пермяк открыл накопительный вклад в «Газпромбанке» на сумму 1 млн 470 тыс. руб. Через две недели он столкнулся с мошенниками, которые представились сотрудниками государственных органов. Доверчивый клиент установил на свой телефон вредоносное приложение, что позволило злоумышленникам дистанционно списать со счета 1 млн 441,3 тыс. руб.

Несмотря на оперативное обращение в банк с просьбой заблокировать подозрительные операции, деньги были перечислены на счёт неизвестного лица. После этого потерпевший обратился в полицию, а затем подал иск против Газпромбанка. Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск, обязав банк вернуть не только украденную сумму, но и возместить убытки — неполученные проценты по вкладу в размере 168 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда и штраф в 820 тыс. руб. Общая сумма взыскания составила около 2 млн руб.

Газпромбанк попытался оспорить это решение в Пермском краевом суде, но апелляционная инстанция поддержала выводы нижестоящего суда. Было отмечено, что банк не выполнил свою обязанность по проверке согласия клиента на проведение спорных операций и допустил многочисленные списания без его участия. В итоге Пермский краевой суд оставил решение Свердловского районного суда без изменений, а апелляционную жалобу банка — без удовлетворения.

