Солистка Пермской оперы стала лауреатом премии Федора Волкова Надежда Павлова получила награду от министра культуры РФ

Фото: Пермский театр оперы и балета

Как рассказали в пресс-службе Пермского театра оперы и балета, солистка Надежда Павлова стала лауреатом престижной премии Федора Волкова. Почётную награду артистке вручила лично министр культуры РФ Ольга Любимова.

Премия имени Федора Волкова — это признание выдающихся заслуг в области российского театра, знак отличия за мастерство и верность своему делу. Награждаются деятели искусства, чей талант определяет облик современного театра и находит отклик у зрителей и профессионального сообщества.

Церемония награждения в этом году была приурочена к знаменательной дате — 275-летию основания Первого русского профессионального театра.

